Amici, altro allievo sull’orlo dell’espulsione: l’ultimo evento è troppo grave (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ad Amici si è abbattuta una tempesta che coinvolge il rapporto tra allievi e professori. Dopo l’espulsione di Inder, c’è un’ altra giovane che rischia di essere cacciata. La situazione è davvero insostenibile. Amici-AltranotiziaNella trasmissione di Amici si percepisce molta tensione. In questa edizione, i giovani allievi sembrano molto più indisciplinati rispetto alle stagioni precedenti. Un esempio è dato proprio da Inder, aspirante cantante di origine indiana. Dopo un precedente richiamo, l’insegnante Anna Pettinelli ha diffuso, tramite comunicato, l’espulsione del ragazzo per un comportamento non conforme alle regole. E, adesso, potrebbe essere il turno anche di un’altra allieva della Scuola. Cosa sta succedendo ad Amici? Ecco qual è la verità. Amici, in arrivo un’altra ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Adsi è abbattuta una tempesta che coinvolge il rapporto tra allievi e professori. Dopo l’espulsione di Inder, c’è un’ altra giovane che rischia di essere cacciata. La situazione è davvero insostenibile.-AltranotiziaNella trasmissione disi percepisce molta tensione. In questa edizione, i giovani allievi sembrano molto più indisciplinati rispetto alle stagioni precedenti. Un esempio è dato proprio da Inder, aspirante cantante di origine indiana. Dopo un precedente richiamo, l’insegnante Anna Pettinelli ha diffuso, tramite comunicato, l’espulsione del ragazzo per un comportamento non conforme alle regole. E, adesso, potrebbe essere il turno anche di un’altra allieva della Scuola. Cosa sta succedendo ad? Ecco qual è la verità., in arrivo un’altra ...

