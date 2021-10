Amici 21: Alessandra, sfidante di Elisabetta, entra in casetta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il daytime di Amici 21 andato in onda ieri, 14 ottobre 2021, ha visto come protagonista la cantante Elisabetta che ha incontrato per la prima volta la ragazza con cui dovrà sfidarsi nel corso del prossimo pomeridiano. Domenica 17 ottobre 2021 infatti l'allieva andrà in Sfida con Alessandra e solo una potrà restare all'interno della scuola di canto e ballo più famosa d'Itala. Alessandra è entrata nella casetta di Amici 21 La sfidante di Elisabetta è una talentuosa cantante di nome Alessandra. La giovane è entrata ieri nella casetta di Amici di Maria De Filippi ed è stata immediatamente accolta da Flaza che l'ha abbracciata spiegandole di essere contenta del suo ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il daytime di21 andato in onda ieri, 14 ottobre 2021, ha visto come protagonista la cantanteche ha incontrato per la prima volta la ragazza con cui dovrà sfidarsi nel corso del prossimo pomeridiano. Domenica 17 ottobre 2021 infatti l'allieva andrà in Sfida cone solo una potrà restare all'interno della scuola di canto e ballo più famosa d'Itala.ta nelladi21 Ladiè una talentuosa cantante di nome. La giovane èta ieri nelladidi Maria De Filippi ed è stata immediatamente accolta da Flaza che l'ha abbracciata spiegandole di essere contenta del suo ...

ICELASANDY : Ammetto che sentir dire in coro Alessandra (mio nome) dai ragazzi nel daytime di oggi è stato strano ma bello ahaha… - inutilecanzone : ahh é entrata alessandra ad amici! - kepzonqs : amici anticipazioni spoiler!! “elisabetta perde e lascia il posto ad alessandra” mi viene così a lorella #Amici21 - fanpage : Nella scuola di #amici20, Elisabetta non si sente più sicura. Teme la rivale Alessandra - RossellaMaienza : Amici sta diventando carne da macello Alessandra raccomandata a più non posso . Mi chiedo il senso di illudere Elis… -