Monza | ruba all' oratorio emulando Lupin | la notizia fa il giro del mondo

Besana Brianza () - Ha rubato all'oratorio San Giuseppe di Besana Brianza usando una tecnica "imparata guardando una puntata della serie Tv Lupin", si è ferito alle braccia e ha finto di essere stato rapinato. ...Leggi anche > Un episodio decisamente singolare, quello accaduto lo scorso week - end a Besana in Brianza () . Il giovane, un 21enne , indossando un giubbino di pelle, ha atteso che le campane ...La grottesca vicenda di un ragazzo di 21 anni è apparsa su testate internazionali come The Guardian, Newsweek e Le Figaro ...Ha rubato in oratorio usando una tecnica "imparata guardando una puntata della serie tv 'Lupin'", si è ferito alle braccia e ha finto di essere stato rapinato, per poi crollare in un pianto liberatori ...