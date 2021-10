Elimina tutte le acquisizioni Stadia in un solo click! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come dovreste sapere Stadia permette di acquisire screenshot e registrazioni di 30 secondi dei propri gameplay, salvandoli direttamente sui propri server per renderli disponibili da APP o da Browser. La procedura per l’acquisizione è molto semplice: basterà un click su F12 o sul tasto dedicato del controller per salvare uno screenshot, mentre con una pressione prolungata si acquisirà una registrazione di 30 secondi. Se invece volete vedere l’elenco delle acquisizioni vi basterà seguire questo link: https://Stadia.google.com/captures . Se l’acquisizione non ha mai rappresentato un problema, fino ad oggi l’Eliminazione poteva risultare frustrante, non permettendo una cancellazione di massa e costringendo l’utente a Eliminare un singolo file alla volta. Da oggi però Google ha rilasciato un ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come dovreste saperepermette di acquisire screenshot e registrazioni di 30 secondi dei propri gameplay, salvandoli direttamente sui propri server per renderli disponibili da APP o da Browser. La procedura per l’acquisizione è molto semplice: basterà un click su F12 o sul tasto dedicato del controller per salvare uno screenshot, mentre con una pressione prolungata si acquisirà una registrazione di 30 secondi. Se invece volete vedere l’elenco dellevi basterà seguire questo link: https://.google.com/captures . Se l’acquisizione non ha mai rappresentato un problema, fino ad oggi l’zione poteva risultare frustrante, non permettendo una cancellazione di massa e costringendo l’utente are un singolo file alla volta. Da oggi però Google ha rilasciato un ...

