Aka7even ci ripensa e non canta | Ecco il suo libro

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilnte di Amici 20,, annuncia tramite Instagram l’uscita del suo primo romanzo. Tutti i dettagli nell’articolo.annuncia l’uscita del suo primo romanzoL’ex allievo di Amici 20,, stupisce tutti e fa un annuncio tramite i social. Questa volta però non si tratta dell’uscita di una nuova canzone o di un nuovo album. Ilnte di Loca cambia genere: infatti, quello che ha annunciato è stata l’uscita del suo primo romanzo. Quello che si potrà evincere leggendo il suo primoè quando Luca Marzano (vero nome di) è entrato in coma. “C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno”.annuncia l’uscita del suo primo romanzo Inizia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aka7even ripensa

Formatonews

... che su Twitter ha lanciato una shade: " Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee! "ci. Poco dopo il ragazzo si è pentito ed ha ...... e molti follower hanno a questo punto attaccato Martina Miliddi per il triangolo tra lei,...per papà" Martina Miliddi scrive a Raffaele Renda dopo la sua eliminazione da Amici ealla ...