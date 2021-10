Allegri è sparito | è finita tra Max e Ambra Angiolini

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Secondo gli ultimi rumor l'attrice e l'allenatore della Juventus si sarebbero lasciati. Non è la prima volta che si vocifera di una crisi tra i due

Advertising

Gazzetta_it : È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - Corriere : Allegri e Ambra, tutto finito? L’indiscrezione: Il gossip sulla coppia: «L’allenatore è sparito» - GiuseppeA_7 : RT @Gazzetta_it: È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - lccatt : RT @Gazzetta_it: È finita tra Allegri e Ambra Angiolini? 'Lui è sparito...' - Domenico1oo777 : RT @SCUtweet: Chi ?? Storia d'amore finita tra #Allegri e Ambra Angiolini: l'attrice ha provato a salvare il rapporto in ogni modo, ma Max… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri sparito

A scatenare il gossip è stato il settimanale Chi , che sulla copertina dell'ultimo numero ha titolato: " Max addio, conè finita ". Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, Ambra e ...Tardelli, la badilata su Andrea Agnelli: perché persarà durissimaStando a quanto riporta il settimanale "Chi", l'attrice avrebbe provato fino alla fino a salvare una storia d'amore che da qualche tempo era irrimediabilmente in crisi ...L'ex ragazza di Non è la Rai si era recentemente trasferita a Milano proprio per amore, ma i paparazzati l'hanno immortalata con uno sguardo triste.