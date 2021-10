Regione Lazio | una legge per la sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico

(Di martedì 12 ottobre 2021) “La conoscenza e la prevenzione rimangono uno degli strumenti più importanti per sconfiggere le malattie. È per questo che ogni anno a ottobre lapromuove uno screening gratuito dedicato ai tumori al“. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd, Michela Califano. “Sebbene ilalla mammella sia un fenomeno a larghissima incidenza femminile, – spiega la Consigliera regionale – nell’1% dei casi colpisce anche gli uomini su cui verte una maggior incidenza di mortalità causata dalla disinformazione sulla tematica. Ilalè unche dalla sua sede primaria si diffonde in altre parti del corpo, attraverso le vie linfatiche e i vasi sanguigni. Gli organi più colpiti sono le ossa, i ...

Prenotazioni su https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria, e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia vicino casa. Chi vuole può fare ...APPROFONDIMENTI I DATI Covid Lazio, 221 positivi (112 a Roma) e 3 decessi ITALIA Green pass obbligatorio ... 19.679 in provincia di Pescara (+4), 19.620 in provincia di Teramo (+6) e 669 fuori Regione Lazio...
Un nuovo Centro Senologico Integrato presso il Policlinico Umberto I per la presa in carico della donna con tumore al seno per tutto il suo percorso di cura e assistenza.