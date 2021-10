Forza Nuova | Baldelli Fi | ' serve sforzo di tutti per salto di qualità democratico'

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - “C'è bisogno di unoda parte diper compiere undi. EItalia che non è sospettabile di ammiccare agli estremismi né di destra, né di sinistra, questolo chiede e lo sostiene con equilibrio, fermezza e rispetto delle regole che valgono per”. Lo ha detto il vice presidente dei deputati diItalia, Simone, intervenendo nell'Aula di Montecitorio nel corso di un dibattito sui fatti di violenza accaduti sabato scorso a Roma nel corso della manifestazione contro il Green Pass. “Il presidente Berlusconi – ha ricordato l'esponente azzurro – ha chiamato il segretario confederale della Cgil per esprimergli la solidarietà per quanto ...

...la mozione presentata dal Pd - e sottoscritta anche da M5s e Leu e da singoli parlamentari di altre forze di maggioranza - in cui si chiede al governo di procedere con lo scioglimento di. ......d'Italia oItalia, magari sarebbe andata diversamente. Questa Dc non è la mia vecchia struttura che è andata altrove. Io non ho voluto deputati ed ex deputati. Questa è una struttura, un ...“A chi ci chiede come mai solo oggi chiediamo lo scioglimento di Forza Nuova, rispondiamo che per la prima volta in 100 anni si è attaccata la sede di un sindacato e quando, in una Repubblica fondata ...Fassina, che pure l'ha firmata, dice che serve un consenso ampio. Giachetti, di Italia viva, non firmerà e spiega perché ...