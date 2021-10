Forza nuova: Letta, 'angoscia e tristezza, c'è ancora chi non riesce a dire no a fascismo' (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Mi ha colpito moltissimo il ritorno a un dibattito venuto fuori come pieno di nodi non sciolti su fascismo e anti fascismo. Il fatto che ancora ci sia chi dice no alla violenza, allo squadrismo, al fascismo ma anche no, che si debba aggiungere altro. Siamo ancora in uno schema che avremmo dovuto superare e che ancora non è superato. Provo angoscia e tristezza". Lo ha detto Enrico Letta a la Stampa Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Mi ha colpito moltissimo il ritorno a un dibattito venuto fuori come pieno di nodi non sciolti sue anti. Il fatto checi sia chi dice no alla violenza, allo squadrismo, alma anche no, che si debba aggiungere altro. Siamoin uno schema che avremmo dovuto superare e chenon è superato. Provo". Lo ha detto Enricoa la Stampa Tv.

