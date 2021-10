Bungee jumping finisce in tragedia | morta madre davanti ai figli

(Di lunedì 11 ottobre 2021)durante un salto al: una donna di 33 anni, mamma di treminorenni èdopo un salto di 25 metri. Succede a Yevgenia Leontyeva, 33 anni,ai suoi tredopo aver fattoda 25 metri. L’accaduto è stato filmato a partire da quanto la donna cammina oltre il bordo del tetto di un hotel in Kazakistan mentre si prepara per il suo temerario tuffo. Pochi istanti dopo, Yevgenia precipita e sbatte contro un muro, subendo lesioni multiple. I rapporti affermano che la causa sia stata di una corda di supporto che non non era stata adeguatamente fissata su un albero. Dopo l’impatto le immagini mostrano le urla degli spettatori sul tetto, mentre ...

Tragedia nel mondo degli sport estremi. Una giovane mamma è precipitata davanti ai figli mentre si cimentava in un salto col. Il video dell'orrore è finito sui social e ha raccolto migliaia di visualizzazioni. Yevgenia Leontyeva , 33 anni, era un'amante di questo genere di attività e non era la prima volta ...accaduto in Kazakistan: la 33enne si è lanciata dal tetto di un hotel, quandola stringa di protezione non ha retto. Argomenti trattati, madre di 3 bambini muore perchè la corda si spezza, madre di 3 bambini muore perchè la corda si spezza: ferite multiple, madre di 3 bambini muore perchè ...Yevgenia Leontyeva, 33enne madre di tre bambini, è morta dopo essere precipitata dal tetto di un hotel in Kazakistan, mentre faceva bungee Jumping ...La donna era la madre di tre ragazzi sotto i 14 anni, due suoi e il figlio di un familiare scomparso Nel video si nota un uomo che fissa le cinghie dell’imbracatura e un altro che, fuori dalla telecam ...