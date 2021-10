Bruxelles senza intese sul gas, Mosca detta le sue condizioni (Di lunedì 11 ottobre 2021) La disputa tra Unione Europea e Russia sul gas si gioca tutta sul terreno della durata dei contratti. Mentre il prezzo della materia prima che sta tenendo in apprensione l’Ue non accenna a calare, prosegue una sfida sotto traccia tra Bruxelles e Mosca su come regolare gli approvvigionamenti nei prossimi mesi. O meglio, anni. Da una parte il Cremlino nega ogni suo coinvolgimento dietro la carenza che sta tenendo il prezzo oltre i livelli di guardia, dall’altro la Commissione continua a ripetere che mentre la Norvegia ha dato ampia disponibilità ad aumentare le forniture, la Russia sta traccheggiando più del dovuto. Un dato è certo: oggi l’Ue si ritrova col fianco scoperto, stoccaggi ai minimi storici, divisioni interne e una dipendenza ‘politica’ ancora più forte di prima nei confronti di Mosca, quando l’inverno è ormai alle ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 ottobre 2021) La disputa tra Unione Europea e Russia sul gas si gioca tutta sul terreno della durata dei contratti. Mentre il prezzo della materia prima che sta tenendo in apprensione l’Ue non accenna a calare, prosegue una sfida sotto traccia trasu come regolare gli approvvigionamenti nei prossimi mesi. O meglio, anni. Da una parte il Cremlino nega ogni suo coinvolgimento dietro la carenza che sta tenendo il prezzo oltre i livelli di guardia, dall’altro la Commissione continua a ripetere che mentre la Norvegia ha dato ampia disponibilità ad aumentare le forniture, la Russia sta traccheggiando più del dovuto. Un dato è certo: oggi l’Ue si ritrova col fianco scoperto, stoccaggi ai minimi storici, divisioni interne e una dipendenza ‘politica’ ancora più forte di prima nei confronti di, quando l’inverno è ormai alle ...

Advertising

HuffPostItalia : Bruxelles senza intese sul gas, Mosca detta le sue condizioni - Clod40206547 : RT @MCapparetti: @matteosalvinimi La piazza è del popolo....I parlamentari dovrebbero lavorare in parlamento ..Al momento il popolo non pu… - koaz74 : RT @MCapparetti: @matteosalvinimi La piazza è del popolo....I parlamentari dovrebbero lavorare in parlamento ..Al momento il popolo non pu… - MCapparetti : @matteosalvinimi La piazza è del popolo....I parlamentari dovrebbero lavorare in parlamento ..Al momento il popolo… - Mimmo30273141 : RT @CONSERVATORI3: In Italia potrebbe scoppiare una rivoluzione senza che l'attuale premier possa correre il rischio di scomporsi. Tutto l… -