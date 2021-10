Traffico Roma del 10-10-2021 ore 09:30 (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverde Roma mentre metti dalla redazione Buona domenica in studio Stefano Baiocchi non molto il Traffico registrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare né sulle principali vie consolari alla sallustiano la polizia locale Ci segnala un incidente in via Quintino Sella l’altezza di via Flavia altro incidente in via di Torrevecchia ridosso di via Simone Mosca un terzo incidente in distretto a San Giovanni in via Monza all’intersezione con via Terni in questa domenica torna l’appuntamento con via libera l’iniziativa di Roma Capitale dedicata a pedoni e ciclisti stradale di circa 15 km sarà chiuso al Traffico dalle 10 alle 19 diversi gli eventi le attività lungo il percorso finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile previste pedonalizzazioni complete o ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 ottobre 2021) Luceverdementre metti dalla redazione Buona domenica in studio Stefano Baiocchi non molto ilregistrato al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul Raccordo Anulare né sulle principali vie consolari alla sallustiano la polizia locale Ci segnala un incidente in via Quintino Sella l’altezza di via Flavia altro incidente in via di Torrevecchia ridosso di via Simone Mosca un terzo incidente in distretto a San Giovanni in via Monza all’intersezione con via Terni in questa domenica torna l’appuntamento con via libera l’iniziativa diCapitale dedicata a pedoni e ciclisti stradale di circa 15 km sarà chiuso aldalle 10 alle 19 diversi gli eventi le attività lungo il percorso finalizzati alla promozione della mobilità sostenibile previste pedonalizzazioni complete o ...

