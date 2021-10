Travolto dalle accuse, Kurz costretto a dimettersi in Austria (Di sabato 9 ottobre 2021) Alla fine ha gettato la spugna Sebastian Kurz, ieri sera poco prima delle 20. Troppo schiacciante l’atto d’accusa per corruzione e peculato della procura anticorruzione che mercoledì ha perquisito le sedi del governo. Venerdì sono state pubblicate altre 500 pagine di chat che illustrano i mezzi brutali usati, oltre l’uso di fondi pubblici per comprare coperture mediatiche e sondaggi favorevoli. Tutto per rottamare il suo partito ed essere cancelliere. Dal 2016 in poi Kurz ha continuato ad adottare queste pratiche, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) Alla fine ha gettato la spugna Sebastian, ieri sera poco prima delle 20. Troppo schiacciante l’atto d’accusa per corruzione e peculato della procura anticorruzione che mercoledì ha perquisito le sedi del governo. Venerdì sono state pubblicate altre 500 pagine di chat che illustrano i mezzi brutali usati, oltre l’uso di fondi pubblici per comprare coperture mediatiche e sondaggi favorevoli. Tutto per rottamare il suo partito ed essere cancelliere. Dal 2016 in poiha continuato ad adottare queste pratiche, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

TelefilmSpoiler : In un ambiente di corte travolto dalle cospirazioni, come farà Luigi ad imporre il suo potere di vivere, le sue pas… - infoitscienza : Far Cry 6 è stato travolto dalle polemiche per colpa dei galli - ArmandaGelsomin : RT @spaziogames: Far Cry 6 non ha fatto in tempo ad uscire, e subito si ritrova sotto attacco. #FarCry6 - spaziogames : Far Cry 6 non ha fatto in tempo ad uscire, e subito si ritrova sotto attacco. #FarCry6 - giorgiomalin : @_B8NE_ @lucatelese ma la farò nel momento in cui lei finirà in un ambiente a lei estraneo, terrorizzato e con il r… -