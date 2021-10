"Si chiama...". Prego? Damiano dei Maneskin, il microfono è aperto ma non se ne accorge: disastro in mondovisione (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono giovani ma già scaltri e scafati, i Maneskin. D'altronde non si conquista il mondo della musica, partendo dall'Italia, senza una buona dose di sfrontatezza e furbizia. Dopo i fasti di Sanremo e dell'Eurovision con Zitti e buoni, la rockband romana guidata da Damiano David e Victoria De Angelis ha continuato la scalata alle classifiche globali (miracoli di Spotify) senza praticamente sbagliare un colpo. Dopo il successo da record di Beggin' e I wanna be your slave (roba da 39,8 milioni di ascoltatori mensili, in grado di mettere in ombra colossi come Queen, Beatles e Nirvana), ora tocca all'ultimo singolo Mammamia. La scelta è parecchio scaltra: musicalmente, nulla di nuovo sotto il sole (basso gommoso e saltellante, voce sporca, riff di chitarra che ricorda molto da vicino quelli ormai "classici" dei Maneskin), ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) Sono giovani ma già scaltri e scafati, i. D'altronde non si conquista il mondo della musica, partendo dall'Italia, senza una buona dose di sfrontatezza e furbizia. Dopo i fasti di Sanremo e dell'Eurovision con Zitti e buoni, la rockband romana guidata daDavid e Victoria De Angelis ha continuato la scalata alle classifiche globali (miracoli di Spotify) senza praticamente sbagliare un colpo. Dopo il successo da record di Beggin' e I wanna be your slave (roba da 39,8 milioni di ascoltatori mensili, in grado di mettere in ombra colossi come Queen, Beatles e Nirvana), ora tocca all'ultimo singolo Mammamia. La scelta è parecchio scaltra: musicalmente, nulla di nuovo sotto il sole (basso gommoso e saltellante, voce sporca, riff di chitarra che ricorda molto da vicino quelli ormai "classici" dei), ma ...

Ultime Notizie dalla rete : chiama Prego Contro Donnarumma e inno spagnolo. Il peggior autogol d'Italia è dei falchi fischiatori Un ex pizzaiolo " evitare, prego, le battute da pizza connection... " che gioca a porta libera con ... cioè voi, fischiatori di San Siro: fischiamo l'inno spagnolo? Antisportività, si chiama. Ma se ...

L'Erba Voglio ... il potere totale che Hobbes chiama Leviatano. L'autentica libertà implica la scelta, il pensiero ... Per favore, ve ne prego, impiantatemi un chip, un meccanismo multifunzionale capace di trasmettere i ...

