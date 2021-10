Uomini e Donne, Armando Incarnato deriso sui social per la sua acconciatura: lui risponde furioso (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non è la prima volta che Armando Incarnato viene criticato per la sua acconciatura. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, però, stavolta ha deciso di non farsi scivolare la cosa addosso e ha replicato a muso duro dal suo profilo Instagram. E il suo sfogo ha immediatamente fatto il giro dei social, suscitando in molti un ulteriore spunto per nuovi sfottò. Uomini e Donne, il dramma di Vanessa Spoto: quanto pesava L'ex corteggiatrice si è raccontata su Instagram spiegando di essere stata talmente tanto male da perdere peso Uomini e Donne, l’acconciatura di Armando ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 8 ottobre 2021) Non è la prima volta cheviene criticato per la sua. Il cavaliere del trono over di, però, stavolta ha deciso di non farsi scivolare la cosa addosso e ha replicato a muso duro dal suo profilo Instagram. E il suo sfogo ha immediatamente fatto il giro dei, suscitando in molti un ulteriore spunto per nuovi sfottò., il dramma di Vanessa Spoto: quanto pesava L'ex corteggiatrice si è raccontata su Instagram spiegando di essere stata talmente tanto male da perdere peso, l’di...

