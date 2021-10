La reputazione in Serie A | crolla la Juve | l’Atalanta vola

(Di venerdì 8 ottobre 2021)e spicca anche il Cagliari, mentre si salvano Napoli, Torino e Roma elantus (ma il dato è negativo per tutti i club che hanno aderito al progetto Superlega). Sono queste alcune indicazioni provenienti dall’analisi di Zwan, azienda specializzata in corporate reputation, svolta attraverso l’algoritmo ReputationRating, a proposito del crollo reputazionale L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Uno studio ha analizzato la reputazione dei club di #SerieA: crolla la #Juventus (anche a causa dell'effetto Superl… - giginuzzo2 : #SerieA: crollo reputazione del -12,75%. Invece #ASRoma al +5° posto ?? #Friedkin - sportface2016 : #SerieA, crollo della reputazione per #Juventus, #Inter e #Milan dopo la Superlega. Bene #Atalanta, #Napoli e… - LAROMA24 : Serie A: crollo reputazione del -12,75%. Roma al 5° posto #AsRoma - r3g1n4g30rg3 : Che palle quando gli hashtag della nazionale sono assaliti dai veri tifosi della serie A. Prontoooo noi siamo nati… -

Ultime Notizie dalla rete : reputazione Serie

Calcio e Finanza

... che ha pubblicato i commenti più duri: l'ultimo di una lunga, firmato da David Conn, si ..." La scelta della Premier League dimostra come il riciclaggio di denaro e la difesa della...Zwan ha condotto un'analisi sullaeuropea delle compagini italiane, considerando le protagoniste inA , mediante l'utilizzo dell'algoritmo ReputationRating. Valutando criticamente i risultati dello studio specifico ...SERIE A REPUTAZIONE - L'Atalanta è la squadra con la migliore reputazione in Italia. Spicca anche il Cagliari. Si salvano ...Zwan ha condotto un'analisi sulla reputazione europea delle compagini italiane, considerando le protagoniste in Serie A, mediante l'utilizzo dell'algoritmo ReputationRating. Valutando criticamente i r ...