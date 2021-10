Greta e gli altri “trombati” del Nobel per la pace (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Volevano vincere, volevano vincere…”, è l’incipit di un celebre coro da stadio che i tifosi utilizzano per sbeffeggiarsi durante o appena terminato un match calcistico. Il senso di questo sfottò è quello di far rosicare gli avversari, in genere passati in vantaggio, e poi recuperati e superati nel punteggio. Ed è proprio quello che è successo in questa edizione 2021 del Nobel per la pace a quei candidati che erano quasi certi di avere il successo in tasca. Alla vigilia i bookmakers davano infatti Greta Thunberg, la paladina dell’ambientalismo svedese, come la grande favorita della competizione. Non si capisce bene cosa c’entri con la pace, ma tant’è. Ormai siamo abituati ai Nobel generosi nei confronti di chi esporta nel mondo ideologie conformi al pensiero di sinistra e agli interessi mainstream. ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Volevano vincere, volevano vincere…”, è l’incipit di un celebre coro da stadio che i tifosi utilizzano per sbeffeggiarsi durante o appena terminato un match calcistico. Il senso di questo sfottò è quello di far rosicare gli avversari, in genere passati in vantaggio, e poi recuperati e superati nel punteggio. Ed è proprio quello che è successo in questa edizione 2021 delper laa quei candidati che erano quasi certi di avere il successo in tasca. Alla vigilia i bookmakers davano infattiThunberg, la paladina dell’ambientalismo svedese, come la grande favorita della competizione. Non si capisce bene cosa c’entri con la, ma tant’è. Ormai siamo abituati aigenerosi nei confronti di chi esporta nel mondo ideologie conformi al pensiero di sinistra e agli interessi mainstream. ...

