F.1: Nuovo motore in Turchia per Hamilton, - 10 posizioni in griglia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi ISTANBUL (Turchia) - Non farà compagnia a Carlos Sainz in fondo alla griglia di partenza ma sarà comunque retrocesso di dieci posizioni rispetto al tempo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021) Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi ISTANBUL () - Non farà compagnia a Carlos Sainz in fondo alladi partenza ma sarà comunque retrocesso di diecirispetto al tempo ...

