Inter, infortunio Lautaro: ecco cosa è successo (Di giovedì 7 ottobre 2021) Problemi per l'Argentina ma anche per l'Inter di mister Simone Inzaghi: infatti secondo quanto riporta Radio la Red, Lautaro Martinez ha avuto un problema muscolare che lo costringerà a saltare il match di qualificazione Mondiali 2022 contro il Paraguay, in programma nella notte italiana (ore 1) Al suo posto giocherà l'altro attaccante Joaquin Correa. Nelle L'articolo proviene da Webmagazine24.

