Fedez sulla pedofilia nella Chiesa in Francia: “Non viola il concordato?” (Di giovedì 7 ottobre 2021) A poche ore dalle notizie emerse dal rapporto di una commissione indipendente, arriva il commento di Fedez sulla pedofilia in Francia, un capitolo nascosto per 70 anni. Il rapper si è più volte espresso sul Vaticano anche in occasione del dibattito sul ddl Zan e sull’eutanasia. A questo giro Federico Lucia commenta il lavoro della commissione indipendente guidata da Jean-Marc Sauvé che ha scoperchiato un pentolone pieno di sotterfugi, violenze e silenzi. Lo scandalo della Chiesa in Francia I vescovi francesi avevano autorizzato un’indagine che interessava i casi di pedofilia nella Chiesa francese. Il risultato, comunicato da Sauvé, è in quel numero impressionante: 216mila vittime di pedofilia dal 1950 ad oggi, e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) A poche ore dalle notizie emerse dal rapporto di una commissione indipendente, arriva il commento diin, un capitolo nascosto per 70 anni. Il rapper si è più volte espresso sul Vaticano anche in occasione del dibattito sul ddl Zan e sull’eutanasia. A questo giro Federico Lucia commenta il lavoro della commissione indipendente guidata da Jean-Marc Sauvé che ha scoperchiato un pentolone pieno di sotterfugi, violenze e silenzi. Lo scandalo dellainI vescovi francesi avevano autorizzato un’indagine che interessava i casi difrancese. Il risultato, comunicato da Sauvé, è in quel numero impressionante: 216mila vittime didal 1950 ad oggi, e ...

