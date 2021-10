Pierluigi Diaco confessa: “Mi piacerebbe intervistare un bambino, senza trattarlo da tale” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giornalista Pierluigi Diaco è stato intervistato da I Lunatici, programma di Rai Radio 2, per svelare i segreti delle sue interviste Lunedì notte, 4 ottobre 2021, Pierluigi Diaco è stato ospite de I Lunatici, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2. Il giornalista e conduttore di Ti Sento su Radio 2 ha raccontato i suoi esordi da giovane in radio con il programma Italia Radio, per poi approdare in tv in Di Sabato, format in cui venne notato da Claudio Cecchetto. “Ma io andavo a scuola e non potevo andare a Milano per lavorare con lui” ha esordito così Diaco ai microfoni di Rai Radio 2 raccontando del momento in cui il disk jockey gli fece una proposta di lavoro. “Fortunatamente l’allora dirigente di Rai Radio2, che si chiama Gigi Marziali, mi chiamò per condurre un ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giornalistaè stato intervistato da I Lunatici, programma di Rai Radio 2, per svelare i segreti delle sue interviste Lunedì notte, 4 ottobre 2021,è stato ospite de I Lunatici, programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Rai Radio 2. Il giornalista e conduttore di Ti Sento su Radio 2 ha raccontato i suoi esordi da giovane in radio con il programma Italia Radio, per poi approdare in tv in Di Sabato, format in cui venne notato da Claudio Cecchetto. “Ma io andavo a scuola e non potevo andare a Milano per lavorare con lui” ha esordito cosìai microfoni di Rai Radio 2 raccontando del momento in cui il disk jockey gli fece una proposta di lavoro. “Fortunatamente l’allora dirigente di Rai Radio2, che si chiama Gigi Marziali, mi chiamò per condurre un ...

