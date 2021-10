Amministrative | Ascani | ' Letta e Pd forti | vimceremo anche a ballottaggi'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Ascani

Centropagina

... Fare Bene, Lega; Marco Tiranti , 58 anni, imprenditore della fisarmonica, appoggiato da Sinistra Unita, Azione civica Solidale, PD - BeneInComune, Uniti e Attivi; Roberto, 44 anni, sindaco ...ANCONA - Seggi regolarmente aperti nelle Marche per le elezioni. Si vota per il rinnovo di 28 consigli comunali oggi fino alle 23 e domani dalle 7 ...il sindaco uscente Roberto(...ovunque, e saprà affermarsi anche nei ballottaggi, dove abbiamo candidati che avranno la capacità di aggregare in queste due settimane per battere la destra". Lo scrive su Twitter Anna Ascani, ...CATELFIDARO - La partita per il rinnovo del consiglio comunale si gioca fra 4 aspiranti sindaci e 156 candidati consiglieri, suddivisi in dieci liste. In base all’ordine di sorteggio ...