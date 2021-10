Serie A, settima giornata: programma, orari e diretta tv Sky e Dazn (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto per la settima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dopo la caduta in Europa League, il Napoli, primo da solo, vorrà tornare a fare la voce grossa in campionato. Chi invece torna carico alle battaglie nazionali è la Juventus, che dopo aver battuto i Campioni in carica della Champions League del Chelsea, proverà a continuare la striscia positiva in campionato, davanti a sé però trovare il Torino, in quello che sarà il derby di giornata. Il big match di giornata invece, sarà quello tra lombarde: Atalanta–Milan. Le gare saranno tutte, ovviamente, visibile su Dazn, 3 di queste saranno disponibili anche su Sky. Vediamo quali. Venerdì 1 ottobre Ore 20:45 Cagliari-Venezia (visibile anche su Sky) Sabato 2 ottobre Ore 15:00 Salernitana-Genoa Ore 18:00 Torino-Juventus Ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tutto pronto per ladel campionato diA 2021/2022. Dopo la caduta in Europa League, il Napoli, primo da solo, vorrà tornare a fare la voce grossa in campionato. Chi invece torna carico alle battaglie nazionali è la Juventus, che dopo aver battuto i Campioni in carica della Champions League del Chelsea, proverà a continuare la striscia positiva in campionato, davanti a sé però trovare il Torino, in quello che sarà il derby di. Il big match diinvece, sarà quello tra lombarde: Atalanta–Milan. Le gare saranno tutte, ovviamente, visibile su, 3 di queste saranno disponibili anche su Sky. Vediamo quali. Venerdì 1 ottobre Ore 20:45 Cagliari-Venezia (visibile anche su Sky) Sabato 2 ottobre Ore 15:00 Salernitana-Genoa Ore 18:00 Torino-Juventus Ore ...

