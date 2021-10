(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dal 1° ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “” (Greylight Records),singolo di MAX. “”: questo il titolo delbrano di MAX, una canzone che assume i connotati di un dialogo che il protagonista fa con se stesso, un continuo botta e risposta che verte su quanto molto spesso si cerchinelle vita facendo riferimento al passato come monito per non rifare gli stessi errori. Il sound del pezzo è il risultato dell’incontro tra synth analogici e intrecci di chitarre, un mix sonoro dalle atmosfere anni ’80. Spiega Maxa proposito del...

Advertising

NatasciaRomina : Max Elli, 'L'equilibrio delle cose' è il suo nuovo singolo! - FlashStyleMagaz : Max Elli, 'L'equilibrio delle cose' è il suo nuovo singolo! - soundsgoodweb : Disponibile in radio e in streaming “L’Equilibrio Delle Cose” (Greylight Records), il nuovo singolo di Max Elli - PrimaCommunica2 : Max Elli, “L’equilibrio delle cose” è il suo nuovo singolo! - OndeIndie : Max Elli, “L’equilibrio delle cose” è il suo nuovo singolo! -

Ultime Notizie dalla rete : Max Elli

La Prima Pagina

Con me sul palco ci saràalla chitarra, che io appunto non posso suonare. Però poi, a un certo punto, arriverà Bunny, il mio contrabbasso elettrico. Bunny come Bunny Brunel, il suo ...Ci saranno all'interno 30 anni di carriera , qualcosa che avevamo già iniziato l'anno scorso, con i live chitarra e voce " ha annunciato il cantante - Con me sul palco ci saràalla chitarra, ...Dal 1° ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “L’EQUILIBRIO DELLE COSE” (Greylight Records), nuovo singolo di ...“L’EQUILIBRIO DELLE COSE”: questo il titolo del nuovo brano di MAX ELLI, una canzone che assume i connotati di un dialogo che il protagonista fa con se stesso, un continuo botta e risposta che verte s ...