Sinner-Gerasimov in tv oggi | orario canale e diretta streaming Atp Sofia 2021

(Di giovedì 30 settembre 2021) Jannikse la vede con Egoral secondo turno dell’Atp 250 di, evento di scena in Bulgaria. L’azzurro tenta la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Il suo cammino comincia contro il bielorusso, avversario tutt’altro che agevole sul cemento indoor. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida si svolgerà nella giornata odierna, giovedì 30 settembre, come secondo incontro dalle ore 17.00 italiane. Latelevisiva del match sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport (201 o 204), con livedisponibili sul sito ufficiale di Supertennis, tramite la piattaforma SuperTennix e mediante l’applicazione Sky Go. In alternativa, Sportface.it ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis Atp #Sofia 2021, oggi in tv la sfida #Sinner-#Gerasimov: ecco le informazioni per vederla - zazoomblog : Sinner-Gerasimov oggi ATP Sofia 2021: orario tv programma streaming - #Sinner-Gerasimov #Sofia #2021: - OA_Sport : #Tennis Sinner ritorna nel luogo del suo primo titolo ATP e l'obiettivo è quello di confermarsi: le impressioni del… - OA_Sport : ATP Sofia 2021: si completa una seconda giornata da cinque incontri -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Gerasimov

...di finale e dalla sfida con il bielorusso Egor, che ha battuto all'esordio il canadese Vasek Pospisil in rimonta in tre set. I due si sono affrontati solo una volta in carriera, con...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Janniked Egor, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile ATP Sofia 2021 in Bulgaria. Secondo incrocio tra i due giocatori dopo la vittoria dell'azzurro al secondo ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Jannik Sinner ed Egor Gerasimov, valevole per il secondo turno dell'Atp 250 di Sofia 2021. Aggiornamenti in tempo reale ...La riconferma del titolo e la rincorsa alle ATP Finals. Comincia quest'oggi il cammino di Jannik Sinner a Sofia, in un torneo fondamentale per l'altoatesino. Il cemento bulgaro porta dolcissimi ricord ...