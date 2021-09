Luce dei tuoi occhi anticipazioni: Alice è davvero viva o qualcuno sta giocando con Emma? (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ abbastanza palese che in ogni puntata di Luce dei tuoi occhi Emma crederà di essere vicina alla verità che riguarda Alice, sua figlia. Ma siamo davvero sicuri che alla fine la ragazza sia ancora viva e sia una delle ballerine dell’accademia? Emma in pochi giorni ha scoperto che sua figlia non era Valentina, eppure sin da quando è arrivata a Vicenza ha pensato che fosse lei. Poi ha iniziato a credere che fosse Anita: tutto faceva pensare che la figliastra del suo ex, potesse essere la piccola Alice. Un sequestro o magari anche uno scambio di culla. Ma la pista non si è rimostrata valida e per Emma è arrivato un altro buco nell’acqua. La ballerina però non si arrende e continua a cercare. Nella terza puntata di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ abbastanza palese che in ogni puntata dideicrederà di essere vicina alla verità che riguarda, sua figlia. Ma siamosicuri che alla fine la ragazza sia ancorae sia una delle ballerine dell’accademia?in pochi giorni ha scoperto che sua figlia non era Valentina, eppure sin da quando è arrivata a Vicenza ha pensato che fosse lei. Poi ha iniziato a credere che fosse Anita: tutto faceva pensare che la figliastra del suo ex, potesse essere la piccola. Un sequestro o magari anche uno scambio di culla. Ma la pista non si è rimostrata valida e perè arrivato un altro buco nell’acqua. La ballerina però non si arrende e continua a cercare. Nella terza puntata di ...

