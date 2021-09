Classifica Giro di Sicilia 2021, terza tappa: Alejandro Valverde in vetta, Vincenzo Nibali 10° (Di giovedì 30 settembre 2021) 180 chilometri da Termini Imerese a Caronia hanno caratterizzato la terza tappa del Giro di Sicilia. E’ stata la prima grande occasione per gli uomini di Classifica di mettersi in mostra. Il percorso prevedeva salite sostanzialmente dalla partenza. Nel finale unico tratto in piano di tutto il percorso fino all’ascesa finale di 3 km al 6% di pendenza media con tratti anche all’11% che ha deciso la stage. Alejandro Valverde ha posto il suo sigillo, centrando il successo e precedendo un ottimo Alessandro Covi (UAE Emirates), mentre terzo è giunto Jhonatan Restrepo (Androni Sidermec). Quarta piazza per Simone Velasco davanti a Romain Bardet. Undicesima piazza per Vincenzo Nibali. Con questi risultati lo spagnolo balza al comando della ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) 180 chilometri da Termini Imerese a Caronia hanno caratterizzato ladeldi. E’ stata la prima grande occasione per gli uomini didi mettersi in mostra. Il percorso prevedeva salite sostanzialmente dalla partenza. Nel finale unico tratto in piano di tutto il percorso fino all’ascesa finale di 3 km al 6% di pendenza media con tratti anche all’11% che ha deciso la stage.ha posto il suo sigillo, centrando il successo e precedendo un ottimo Alessandro Covi (UAE Emirates), mentre terzo è giunto Jhonatan Restrepo (Androni Sidermec). Quarta piazza per Simone Velasco davanti a Romain Bardet. Undicesima piazza per. Con questi risultati lo spagnolo balza al comando della ...

Advertising

Bardiani_CSF : ????? ???? Il Giro di Sicilia, oggi la terza tappa da Termini Imerese a Caronia. ???? Davide Gabburo, 6° in classifica g… - ilsainel : Ad agosto ha iniziato ad avere la classifica per i Challenger e dopo un paio di settimane di adattamento ne ha vint… - Andrea_Lorenzon : @NandoPiscopo1 Non mi fiderei neanche io ma ha materiale piuttosto scadente sto giro... Farà risultati risale la cl… - bikenewsPhoto : Molano vince la tappa 2 de Il Giro di Sicilia e aumenta il vantaggio in testa alla Classifica Generale #bikenews… - infoitsport : Classifica Giro di Sicilia 2021, seconda tappa: Molano vince e si conferma leader. Vincenzo Nibali 41° a 20'' -