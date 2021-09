Dramma della depressione ai Castelli: 51enne si impicca nel suo appartamento (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non ce la faceva più ad andare avanti e ha deciso di farla finita. Si tratta dell‘ennesimo suicidio che ha gettato nello sconforto la comunità in questo caso di Marino, ai Castelli, dove si è consumato il Dramma. Il macabro ritrovamento quattro giorni fa, sabato 25 settembre 2021. Tragedia a Marino: uomo si toglie la vita, era depresso L’uomo aveva 51 anni e si è tolto la vita nel suo appartamento impiccandosi. Al momento non è chiaro se la vittima abbia lasciato un qualche tipo di messaggio ma l’ipotesi maggiormente accreditata è che sia stato un forte stato depressivo a spingerlo ad arrivare a tanto. Sul posto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia che non hanno potuto far altro se non constatare il decesso della persona. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 settembre 2021) Non ce la faceva più ad andare avanti e ha deciso di farla finita. Si tratta dell‘ennesimo suicidio che ha gettato nello sconforto la comunità in questo caso di Marino, ai, dove si è consumato il. Il macabro ritrovamento quattro giorni fa, sabato 25 settembre 2021. Tragedia a Marino: uomo si toglie la vita, era depresso L’uomo aveva 51 anni e si è tolto la vita nel suondosi. Al momento non è chiaro se la vittima abbia lasciato un qualche tipo di messaggio ma l’ipotesi maggiormente accreditata è che sia stato un forte stato depressivo a spingerlo ad arrivare a tanto. Sul posto oltre i sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia che non hanno potuto far altro se non constatare il decessopersona. su Il CorriereCittà.

