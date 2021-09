I pani dell’Alto Adige | ricette e farine antiche per sapori intramontabili

Leggi su cityroma

(Di martedì 28 settembre 2021) Home News e Eventi Piaceri Siamo andati viaggio tra le valli del Sudtirolo alla scoperta delle fornerie tradizionali, dei loro prodotti più tipici e della storia millenaria che intreccia agricoltura e arte bianca Racchiuso fra montagne maestose, l’Altocustodisce gelosamente tradizioni gastronomiche la cui origine si perde nella notte dei tempi. Una delle più affascinanti è quella del pane e dellerustiche con cui, nella zona del Sudtirolo, si impasta da millenni. Tracce di farro sono state rinvenute fra i resti mummificati di Ötzi, il pastore vissuto in queste zone più di cinquemila anni fa. Mentre della segale si hanno notizie sin dall’800 a.C., quando sembra sia giunta dalla lontana Asia Minore, per poi trovare in queste zone un terreno ...