Digitale terrestre, chi dovrà cambiare televisore già a ottobre? (Di martedì 28 settembre 2021) La data per il passaggio definitivo al nuovo Mpeg-4 è gennaio 2023, ma già ad ottobre 2021 alcuni canali saranno oscurati Già lo abbiamo sperimentato. Qualche anno fa il televisore è passato dalla versione tubo catodico al Digitale terrestre, e molti cittadini si sono trovati costretti ad acquistare un nuovo apparecchio. Altri, hanno semplicemente comprato L'articolo proviene da Consumatore.com.

