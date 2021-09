“Addio per sempre”. Zingaretti, devastante lutto: il triste annuncio poco fa (Di martedì 28 settembre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. «Stamattina Aquilino Zingaretti, nostro padre, se n’è andato»: l’annuncio carico di tristezza dei figli, l’attore Luca, 59 anni, il presidente della Regione Lazio Nicola, 55, e Angela, sui social. «A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale». E nel post pubblicato su Instagram da Luca, i fratelli Zingaretti, scrivono ancora: «Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene». Lino Zingaretti, è stato un funzionario della Banca Commerciale Italiana. Circa un anno fa, ad ottobre scorso, era morta Emma Di Capua, la mamma dei fratelli Zingaretti, nota a tutti come Mimmi. Il primo ... Leggi su howtodofor (Di martedì 28 settembre 2021) Il ricordo con tutte le foto a fine articolo. «Stamattina Aquilino, nostro padre, se n’è andato»: l’carico dizza dei figli, l’attore Luca, 59 anni, il presidente della Regione Lazio Nicola, 55, e Angela, sui social. «A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi. È stato un papà magnifico e un uomo speciale». E nel post pubblicato su Instagram da Luca, i fratelli, scrivono ancora: «Tutta la sua famiglia, figli, nuore, genero e nipoti lo piange insieme ai moltissimi che lo hanno apprezzato e gli hanno voluto bene». Lino, è stato un funzionario della Banca Commerciale Italiana. Circa un anno fa, ad ottobre scorso, era morta Emma Di Capua, la mamma dei fratelli, nota a tutti come Mimmi. Il primo ...

