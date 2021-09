“Da Grande” floppa e Cattelan frigna come un bambino (Di lunedì 27 settembre 2021) Peggio di così, difficilmente si poteva fare. Ed è un vero peccato. Travolto dalle critiche dopo il flop senza appello (2,3 milioni di spettatori, share 12,67 per cento) della scorsa settimana del suo “Da Grande”, ieri sera Alessandro Cattelan è tornato in onda su Rai 1 per la seconda e ultima puntata buttando ovunque sprazzi di livore e sarcasmo. Avendo un ego non arginabile neppure con i più moderni sistemi di contenimento, l’enfant prodige della neo televisione, già buon conduttore di “X-Factor” (dove faceva appunto solo il conduttore), ha fatto l’unica cosa che nella comunicazione bisogna evitare: rispondere acidamente alle critiche invece di glissare. Ha piagnucolato come un bimbo anziché passare oltre; mostrando di essersela presa parecchio per i rilievi fatti al suo (evidentemente intoccabile) operato. All’inizio dello show (una ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 27 settembre 2021) Peggio di così, difficilmente si poteva fare. Ed è un vero peccato. Travolto dalle critiche dopo il flop senza appello (2,3 milioni di spettatori, share 12,67 per cento) della scorsa settimana del suo “Da”, ieri sera Alessandroè tornato in onda su Rai 1 per la seconda e ultima puntata buttando ovunque sprazzi di livore e sarcasmo. Avendo un ego non arginabile neppure con i più moderni sistemi di contenimento, l’enfant prodige della neo televisione, già buon conduttore di “X-Factor” (dove faceva appunto solo il conduttore), ha fatto l’unica cosa che nella comunicazione bisogna evitare: rispondere acidamente alle critiche invece di glissare. Ha piagnucolatoun bimbo anziché passare oltre; mostrando di essersela presa parecchio per i rilievi fatti al suo (evidentemente intoccabile) operato. All’inizio dello show (una ...

