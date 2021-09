Cgil-Cisl-Uil: mense scolastiche, nessuna risposta a nostre richieste (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “La scorsa settimana abbiamo inviato alle aziende di ristorazione scolastica di Roma, e ai dipartimenti capitolini competenti, alcune richieste urgenti di chiarimento in merito a orari, misure e protocolli da seguire.” “Una richiesta che aveva anche l’obiettivo di sollecitare un riscontro a quella inviata a fine agosto, sempre con l’obiettivo di avviare un confronto con l’assessorato e le aziende, rimasta inevasa. Anche stavolta però purtroppo non abbiamo ottenuto alcuna risposta e gli elementi di caos sono ancora troppi”. È quanto si legge in una nota di Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat-Cisl Roma Capitale e Rieti e UilTucs, Roma e Lazio, in cui si aggiunge che “nello specifico, riteniamo di dover verificare con urgenza l’organizzazione del lavoro per fare il punto sull’utilizzo dei dispositivi di protezione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – “La scorsa settimana abbiamo inviato alle aziende di ristorazione scolastica di Roma, e ai dipartimenti capitolini competenti, alcuneurgenti di chiarimento in merito a orari, misure e protocolli da seguire.” “Una richiesta che aveva anche l’obiettivo di sollecitare un riscontro a quella inviata a fine agosto, sempre con l’obiettivo di avviare un confronto con l’assessorato e le aziende, rimasta inevasa. Anche stavolta però purtroppo non abbiamo ottenuto alcunae gli elementi di caos sono ancora troppi”. È quanto si legge in una nota di FilcamsRoma Lazio, Fisascat-Roma Capitale e Rieti e UilTucs, Roma e Lazio, in cui si aggiunge che “nello specifico, riteniamo di dover verificare con urgenza l’organizzazione del lavoro per fare il punto sull’utilizzo dei dispositivi di protezione ...

