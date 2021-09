Lazio in vantaggio, ma che spavento per Milinkovic-Savic: l’episodio (Di domenica 26 settembre 2021) Lazio in vantaggio contro la Roma nel Derby, ma che spavento per Milinkovic-Savic: l’episodio che ha fatto tremare tutti Partita subito dai grandissimi ritmi, Lazio e Roma non stanno certo tradendo le aspettative. Il Derby della Capitale è iniziato col botto, per ambedue le squadre, con la formazione di casa che sta, in particolare, martellando la metà campo avversaria. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 settembre 2021)incontro la Roma nel Derby, ma cheperche ha fatto tremare tutti Partita subito dai grandissimi ritmi,e Roma non stanno certo tradendo le aspettative. Il Derby della Capitale è iniziato col botto, per ambedue le squadre, con la formazione di casa che sta, in particolare, martellando la metà campo avversaria. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

