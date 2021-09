Diventa un uomo molto ricco grazie alle azioni di Tesla: svelata l’identità (Di domenica 26 settembre 2021) Una storia decisamente meritevole d’attenzione quella riguardante un imprenditore americano di origini asiatiche che è Diventato miliardario grazie alle azioni di Tesla, la nota compagnia di auto di proprietà del visionario Elon Musk: ecco cosa è successo. Koguan Leo e Elon Musk: la curiosa storia (Foto Hwupgrade)Sono tanti coloro che negli ultimi anni hanno fatto un bel po’ di soldi puntando su Tesla quando la compagnia fondata dal manager sudafricano non era ancora la potenza attuale, ma era solo una scommessa. Del resto nel corso degli ultimi tempi il settore dell’auto elettrica è divenuto sempre più remunerativo, praticamente ogni casa automobilistica oggi produce auto green, e Tesla, che è stata una delle pioniere, sta raccogliendo ampiamente i frutti della sua ... Leggi su computermagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Una storia decisamente meritevole d’attenzione quella riguardante un imprenditore americano di origini asiatiche che èto miliardariodi, la nota compagnia di auto di proprietà del visionario Elon Musk: ecco cosa è successo. Koguan Leo e Elon Musk: la curiosa storia (Foto Hwupgrade)Sono tanti coloro che negli ultimi anni hanno fatto un bel po’ di soldi puntando suquando la compagnia fondata dal manager sudafricano non era ancora la potenza attuale, ma era solo una scommessa. Del resto nel corso degli ultimi tempi il settore dell’auto elettrica è divenuto sempre più remunerativo, praticamente ogni casa automobilistica oggi produce auto green, e, che è stata una delle pioniere, sta raccogliendo ampiamente i frutti della sua ...

