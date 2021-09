Maxi-rissa nel centro di Nettuno: 6 Daspo Willy per gli aggressori (Di sabato 25 settembre 2021) Nettuno – Sono stati identificati i giovani responsabili della Maxi-rissa verificatasi nella notte de 16 settembre 2021 all’interno del borgo medievale di Nettuno (leggi qui). Sono 6 i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 13 bis della legge n. 48/2017 emessi dal Questore, a seguito della dettagliata istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine nei confronti dei 6 giovani denunciati. I provvedimenti interdicono a tutti e 6 giovani l’accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nell’area urbana del Borgo Medievale di Nettuno, ove è avvenuta l’aggressione, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di anni DUE per 3 ragazzi e di un anno per gli altri tre. L’immediato intervento degli agenti nella immediatezza del fatto ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 settembre 2021)– Sono stati identificati i giovani responsabili dellaverificatasi nella notte de 16 settembre 2021 all’interno del borgo medievale di(leggi qui). Sono 6 i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di cui all’art. 13 bis della legge n. 48/2017 emessi dal Questore, a seguito della dettagliata istruttoria avviata dalla Divisione Anticrimine nei confronti dei 6 giovani denunciati. I provvedimenti interdicono a tutti e 6 giovani l’accesso ai pubblici esercizi e locali di pubblico trattenimento nell’area urbana del Borgo Medievale di, ove è avvenuta l’aggressione, nonché di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi per la durata di anni DUE per 3 ragazzi e di un anno per gli altri tre. L’immediato intervento degli agenti nella immediatezza del fatto ...

