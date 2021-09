Calciomercato Juve, salta un colpo: ancora il Man United (Di sabato 25 settembre 2021) ancora i Red Devils, niente da fare per Dembélé Dopo aver portato via Ronaldo dalla Juventus, Varane dal Real Madrid e Sancho dal Borussia Dortmund, il Manchester United non si ferma nella campagna acquisti e fa un’offerta clamorosa per Dembélé al Barcellona. Secondo Don Balon, gli inglesi offrirebbero 45 milioni per il cartellino del francese, in scadenza con il Barcellona appena qualche mese dopo (giugno 2022). In questo modo i catalani accetterebbero l’offerta al volo, senza pensarci due volte perché eviterebbero di perdere a zero il giocatore e, dall’altro lato, il Manchester United sorpasserebbe senza problemi la concorrenza. Beffata la Juve Ousmane Dembele, attaccante del BarcellonaLa Juventus, che ha deciso di sostituire Ronaldo il prossimo anno, visto anche il poco ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 25 settembre 2021)i Red Devils, niente da fare per Dembélé Dopo aver portato via Ronaldo dallantus, Varane dal Real Madrid e Sancho dal Borussia Dortmund, il Manchesternon si ferma nella campagna acquisti e fa un’offerta clamorosa per Dembélé al Barcellona. Secondo Don Balon, gli inglesi offrirebbero 45 milioni per il cartellino del francese, in scadenza con il Barcellona appena qualche mese dopo (giugno 2022). In questo modo i catalani accetterebbero l’offerta al volo, senza pensarci due volte perché eviterebbero di perdere a zero il giocatore e, dall’altro lato, il Manchestersorpasserebbe senza problemi la concorrenza. Beffata laOusmane Dembele, attaccante del BarcellonaLantus, che ha deciso di sostituire Ronaldo il prossimo anno, visto anche il poco ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve Torino, UFFICIALE: infortunio per Pjaca. Salta il Venezia, a rischio per il derby con la Juve Commenta per primo Brutte notizie per Ivan Juric che perde per infortunio uno dei giocatori più in forma del suo Torino. Marko Pjaca aveva infatti accusato un problema muscolare nelle battute finali ...

Juve, Allegri ascolti Draghi. Spalletti mente: progetta lo scudetto a Napoli Commenta per primo Mario Draghi guida l'Italia come un allenatore guida la propria squadra. Il premier ha dichiarato all'assemblea di Confindustria : 'Un governo che cerca di non far danni è già molto,...

Calciomercato Juve, retroscena: avrebbe preferito lasciare Torino in estate Juventus News 24 Serie A, il programma delle partite del sabato Le partite di Serie A in programma sabato 25 settembre: si parte da Spezia-Milan La Serie A torna subito in campo. Dopo il turno infrasettimanale concluso giovedì con la vittoria della Roma per 1-0 su ...

Women, oggi la sfida-salvezza contro il Napoli Dopo l’inizio proibitivo, per le gialloblù arriva una sfida più abbordabile: fare punti sarà fondamentale Per l’Hellas Verona Women è arrivato il momento di fare punti: dopo un avvio di campionato con ...

