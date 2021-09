Viabilità Roma Regione Lazio del 24-09-2021 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 settembre 2021)DEL 24 SETTEMBREORE 18.35 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLASULLA A12-TARQUINIA, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CI SONO ANCORA CODE TRA SANTA SEVERA E CIVITAVECCHIA SUD VERSO TARQUINIA; TRAFFICO SU UNA SOLA CORSIA. SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA VIA NEPESINA IN DIREZIONE DI VITERBO. TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, POI TRA BUFALOTTA E A24 E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRAFIUMICINO E BOCCEA. SULLA PONTINA SI STA IN CODA DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. DISAGI POI PER CHI PERCORRE LA A1-NAPOLI IN DIREZIONE ...