Motocross delle Nazioni 2021 in tv | dove vederlo | programma fine settimana | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tutto è pronto per il, appuntamento che torna dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Dopo il round in Sardegna sarà ancora l’Italia protagonista in quel di Mantova. Il tracciato mantovano rimpiazza l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, location che ad inizio anno era stata scelta per questa manifestazione. Ilcambia la propria collocazione nel calendario rispetto al solito inserendosi asettembre e non al termine del Mondiale. Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino si preparano a dare spettacolo in un evento in cui ci si attende grande spettacolo. Occhi puntati sull’Olanda (Jeffrey Herlings/Roan van de Moosdijk/Glenn Coldenhoff) ed il Belgio che si ...