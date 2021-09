Fridays for Future, Greta Thunberg in piazza a Berlino: “Nessun partito fa abbastanza per il clima” (Di venerdì 24 settembre 2021) In occasione del Berlin Fridays for Future, Greta Thunberg ha parlato davanti a migliaia di manifestanti riuniti nella capitale tedesca, poco prima delle elezioni generali tedesche del fine settimana. “Nessun partito politico è vicino a proporre un percorso che sia coerente con l’accordo di Parigi” ha detto. “Dobbiamo continuare a chiedere ai nostri leader di intraprendere una vera azione per il clima” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) In occasione del Berlinforha parlato davanti a migliaia di manifestanti riuniti nella capitale tedesca, poco prima delle elezioni generali tedesche del fine settimana. “politico è vicino a proporre un percorso che sia coerente con l’accordo di Parigi” ha detto. “Dobbiamo continuare a chiedere ai nostri leader di intraprendere una vera azione per il” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

