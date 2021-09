Sangue dal naso per Serena Bortone: piccolo incidente in diretta a Oggi è un altro giorno (Di giovedì 23 settembre 2021) Qualche attimo di panico per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. La regia non ha fatto in tempo a nascondere del tutto il Sangue e così sono bastati pochi secondi per preoccupare i telespettatori. Qualche goccia di Sangue dal naso ma Serena Bortone ha mantenuto la calma, anche se era stata inquadrata. Quando ha capito che tutti avevano visto ha spiegato che è raffreddata ed è un po’ acciaccata, non c’era bisogno di aggiungere altro, magari non tutti hanno visto quei pochi secondo di difficoltà. Un episodio di epitassi può capitare, certo se succede in tv e in diretta spaventa la protagonista e chi segue tutto in quel momento. Una gran mano alla Bortone l’ha data ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 settembre 2021) Qualche attimo di panico perè un. La regia non ha fatto in tempo a nascondere del tutto ile così sono bastati pochi secondi per preoccupare i telespettatori. Qualche goccia didalmaha mantenuto la calma, anche se era stata inquadrata. Quando ha capito che tutti avevano visto ha spiegato che è raffreddata ed è un po’ acciaccata, non c’era bisogno di aggiungere, magari non tutti hanno visto quei pochi secondo di difficoltà. Un episodio di epitassi può capitare, certo se succede in tv e inspaventa la protagonista e chi segue tutto in quel momento. Una gran mano allal’ha data ...

