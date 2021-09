Il Pisa del magnate Knaster e bomber Lucca sogna in grande

Leggi su zon

(Di giovedì 23 settembre 2021) Cinque vittorie consecutive da inizio campionato: ildelè 1° in Serie B e con il giovaneLorenzoUn inizio di campionato daed un sogno nel cassetto: ilSporting Club delrusso, guidato da Luca D’Angelo, è primo solitario in Serie B dopo 5 giornate. Nei primi 450 minuti sono arrivate solo vittorie sotto la Torre, facendo già un primo vuoto alle proprie spalle (prima inseguitrice è l’Ascoli, distante 3 punti). Vero, siamo solo alle prime battute del campionato, ma non era mai successo che i nerazzurri toscani avessero una partenza del genere nel campionato cadetto, neanche nelle cinque volte in cui il club è riuscito ad ottenere la promozione ...