Rosita Celentano protesta con una ‘volpe scuoiata’ in mano: “Pellicce da cafoni, mi vergogno dell’Italia” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Rosita Celentano è scesa in Piazza Duomo a Milano per protestare contro l’uso delle Pellicce, a fianco dell’associazione no-profit a sostengo degli animali Peta. E non si è risparmiata: per farlo ha scelto di tenere tra le mani una finta volpe scuoiata e un cartello che recita “Ecco quel che resta della tua pelliccia“. Lo scatto, ripreso dai media, è stato postato dalla stessa Rosita su Instagram. Nel post, pubblicato ieri 21 settembre, si legge: “La pelliccia è da cafoni…!!! non ci sono più scuse e mi vergogno che l’Italia permetta ancora di far sfilare le Pellicce! ‘Il progresso morale di una Nazione si misura dal modo in cui tratta gli Anima-li.’ Mahatma Gandhi”. L’attrice e conduttrice milanese ha così animato il flash-mob di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021)è scesa in Piazza Duomo a Milano perre contro l’uso delle, a fianco dell’associazione no-profit a sostengo degli animali Peta. E non si è risparmiata: per farlo ha scelto di tenere tra le mani una finta volpe scuoiata e un cartello che recita “Ecco quel che resta della tua pelliccia“. Lo scatto, ripreso dai media, è stato postato dalla stessasu Instagram. Nel post, pubblicato ieri 21 settembre, si legge: “La pelliccia è da…!!! non ci sono più scuse e miche l’Italia permetta ancora di far sfilare le! ‘Il progresso morale di una Nazione si misura dal modo in cui tratta gli Anima-li.’ Mahatma Gandhi”. L’attrice e conduttrice milanese ha così animato il flash-mob di ...

Advertising

Corriere : «Basta pellicce»: il flash mob di Peta con Rosita Celentano in piazza Duomo a Milano - Lucazzo4 : Rosita Celentano protesta con una 'volpe scuoiata' contro la Fashion Week - RosannaMarani : Rosita Celentano protesta con una 'volpe scuoiata' contro la Fashion Week - LoveBellaria : RT @Corriere: «Basta pellicce»: il flash mob di Peta con Rosita Celentano in piazza Duomo a Milano - Lavanda59321916 : RT @MediasetTgcom24: Rosita Celentano con una “volpe scuoiata” in mano protesta contro le pellicce #rositacelentano -