Dalla Toscana all'Onu: il boom del Biodistretto Valdera. Olio, frutta, vino: ecco come funziona. "E ora una cittadella con market e laboratori" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarà il Biodistretto Valdera a partecipare al food summit 2021 delle Nazioni Unite che si terrà a New York fino al 24 settembre. Selezionato tra oltre 500 progetti arrivati da ogni continente, il Biodistretto si è contraddistinto per la promozione di un principio fondamentale: "Il cibo non deve più essere sfruttamento di risorse, umane e ambientali, bensì nutrimento, natura, lavoro, visione di comunità, mercati intelligenti. Per sottolineare e rendere concreta questa istanza, serve una nuova idea di filiera agroalimentare, basata sullo sviluppo di reti locali e di comunità resilienti". Resilienza e senso di comunità sono alla base dell'idea, sviluppata in collaborazione con l'Università di Pisa e di Torino, che ha portato il Biodistretto toscano all'attenzione delle Nazioni Unite. Nato all'inizio del ...

