Jake Gyllenhaal e il dibattito sull' igiene | la sua risposta è definitiva e pulita

Leggi su movieplayer

(Di martedì 21 settembre 2021)è tornato a dare la sua opinione'annosa questione dell'e ha annunciato di essersi fatto la doccia prima dell'intervista. Ecco, è arrivato quel periodo dell'anno durante il quale si torna a parlare di. In modo particolare, a essere intervenutoa questione è statoche, però, ha dichiarato di essersi fatto la doccia prima di rendersi protagonista dell'intervista per Buzz. A proposito dell', lo scorso agosto,aveva dichiarato di trovare sopravvalutate le docce frequenti. Adesso, invece, l'attore sembra aver cambiato idea ed essersi smarcato da quella affermazione. Il protagonista di The Day After Tomorrow ha spiegato: "Non saprei ...