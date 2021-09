Far Cry 6 in 4K/60FPS su PS5 e Xbox Series X/S, ma il Ray Tracing sarà disponibile solo su PC (Di martedì 21 settembre 2021) Mentre Far Cry 6 su PC vanterà il Ray Tracing, le versioni PS5 e Xbox Series XS non supporteranno questa funzione avanzata. Questa notizia non sorprende, visto il cospicuo silenzio di Ubisoft sulla questione. L'editore ha recentemente condiviso un video che pubblicizza i riflessi e le ombre realistici del Ray Tracing di Far Cry 6 per PC, con nessuna delle console che ha ricevuto un trailer simile. Alla domanda sul Ray Tracing su PS5 e Xbox Series XS, Stephanie Brenham, capo programmatrice del team 3D di Ubisoft, ha dichiarato in un'intervista a Wccftech che la tecnica di illuminazione conta come una "funzione solo per PC". Brenham ha affermato che lo sviluppo dell'hardware di nuova generazione ruotava attorno allo sfruttamento della potenza di ciascuna ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) Mentre Far Cry 6 su PC vanterà il Ray, le versioni PS5 eXS non supporteranno questa funzione avanzata. Questa notizia non sorprende, visto il cospicuo silenzio di Ubisoft sulla questione. L'editore ha recentemente condiviso un video che pubblicizza i riflessi e le ombre realistici del Raydi Far Cry 6 per PC, con nessuna delle console che ha ricevuto un trailer simile. Alla domanda sul Raysu PS5 eXS, Stephanie Brenham, capo programmatrice del team 3D di Ubisoft, ha dichiarato in un'intervista a Wccftech che la tecnica di illuminazione conta come una "funzioneper PC". Brenham ha affermato che lo sviluppo dell'hardware di nuova generazione ruotava attorno allo sfruttamento della potenza di ciascuna ...

