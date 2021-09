MX2: terzo successo consecutivo per Vialle (Di domenica 19 settembre 2021) Terza vittoria consecutiva per Tom Vialle (KTM) a Riola. Il Campione del Mondo in carica ha dominato il Gran Premio della Sardegna, portandosi a casa i 50 punti in palio, guadagnando tre posizioni ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 19 settembre 2021) Terza vittoria consecutiva per Tom(KTM) a Riola. Il Campione del Mondo in carica ha dominato il Gran Premio della Sardegna, portandosi a casa i 50 punti in palio, guadagnando tre posizioni ...

Ilarya94 : RT @federicob95: Tom Vialle completa la doppietta in MX2 a Riola e diventa in solitario il sesto pilota più vincente in attività nel mondia… - federicob95 : Tom Vialle completa la doppietta in MX2 a Riola e diventa in solitario il sesto pilota più vincente in attività nel… -

Ultime Notizie dalla rete : MX2 terzo MX2: terzo successo consecutivo per Vialle ...in MX2 con il Belgio e tredicesimo di giornata. Maxime Renaux con la tabella rossa sempre più saldamente in mano Giornata no per gli italiani Sfortunato Mattia Guadagnini (KTM), partito terzo in gara ...

Gran Premio della Sardegna: Herlings domina, Gajser arranca Jorge Prado secondo ma lontano dal rivale Herlings Tom Vialle senza rivali nella sabbia In MX2 Tom ... terzo sul traguardo. Solo ottavo il compagno di squadra di Renaux, Jago Geerts, autore della pole ...

MX2: terzo successo consecutivo per Vialle Motosprint.it MX2: terzo successo consecutivo per Vialle Il campione in carica continua la sua disperata ri monta e centra il quarto successo stagionale. Sfortunato Guadagnini out in gara due.

MXGP of Sardegna Vialle in gara uno, Guadagnini terzo Il nove volte campione del mondo che è rimasto fermo a terra per lunghissimi secondi prima di essere trasportato al centro medico del tracciato. Tabella Rossa meritatamente nella mani di Jeffrey Herli ...

