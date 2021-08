MotoGp, vince Jorge Martin davanti a Mir: il rookie regala la prima vittoria al Team Pramac (Di domenica 8 agosto 2021) Jorge Martin su Ducati desmosedici del Team Pramac vince il Gran premio di Stiria, in Austria. Lo spagnolo del Team italiano, alla sua prima vittoria in MotoGp, ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, dopo essere partito i pole position. Delusione per il ducatista Jack Miller, caduto a pochi giri dalla fine. Podio completato da Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo (Yamaha), leader della classifica generale. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 8 agosto 2021)su Ducati desmosedici delil Gran premio di Stiria, in Austria. Lo spagnolo delitaliano, alla suain, ha condotto la gara dal primo all’ultimo giro, dopo essere partito i pole position. Delusione per il ducatista Jack Miller, caduto a pochi giri dalla fine. Podio completato da Joan Mir (Suzuki) e Fabio Quartararo (Yamaha), leader della classifica generale. A breve l’articolo completo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : La prima volta di Martin: l’esordiente trionfa in Austria con la Ducati Pramac - fattoquotidiano : MotoGp, vince Jorge Martin davanti a Mir: il rookie regala la prima vittoria al Team Pramac - grazianorossi : RT @Ghigliottina: #MotoGP, @88jorgemartin vince lo #StyrianGP davanti a @JoanMirOfficial e @FabioQ20. @PeccoBagnaia primo degli italiani, 9… - MundoNapoli : MotoGP GP Stiria - Martin vince dopo un incidente in avvio. - TeoBellan : Jorge Martin vince per la prima volta in #MotoGP! Prestazione super del pilota Pramac Ducati, partito dalla pole po… -