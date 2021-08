Calciomercato Milan | campione d’Europa per la fascia | Scambio in Serie A

Advertising

DiMarzio : #Hauge dall'@acmilan all'@Eintracht, lunedì le visite mediche. E su #Pobega c'è la @sampdoria: le ultime - SkySport : Milan, Hauge all'Eintracht Francoforte: lunedì visite mediche. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato… - DiMarzio : #Calciomercato | #Ilicic resta il primo nome per il @acmilan di #Pioli: i rossoneri hanno già l'accordo con lo slov… - ferngasp : RT @RudyGaletti: ???? Il #Milan è stato contattato dal #Tottenham per #Aurier (terzino destro) e #Sissoko (centrocampista centrale). I giocat… - _spurslove : RT @RudyGaletti: ???? Il #Milan è stato contattato dal #Tottenham per #Aurier (terzino destro) e #Sissoko (centrocampista centrale). I giocat… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

...lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale Bennacer © Getty ImagesBuone notizie per il: ... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ..., DIFFICOLTA' PER ILICIC In questa sessione diestivo ilè ancora alla ricerca di nuovi elementi per migliorare la propria trequarti specialmente dopo l'addio di ...Domenica 8 agosto 2021 in diretta e in esclusiva su SKY Milan - Real Madrid e Parma - Inter; su Canale 8 Napoli - Ascoli ...Buone notizie per Stefano Pioli. Il Milan comunica infatti che Ismael Bennacer è risultato negativo al Covid-19. L'ex centrocampista dell'Empoli si è sottoposto a screening medico ed è autorizzato a r ...