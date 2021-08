Covid in Italia, Rt stabile a 1.56, ma cresce l'incidenza: "variante Delta largamente prevalente" (Di venerdì 6 agosto 2021) Si stabilizza il valore dell’Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56, mentre, secondo quanto si apprende, continua a crescere, di 10 punti, l’incidenza calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68. I due valori che segnano la replicabilità del contagio e la circolazione del virus, indicatori chiave per le decisioni sulle misure di contenimento, assieme ai valori di occupazione dei reparti ospedalieri, sono ora all’esame della cabina di regia e saranno presentati oggi. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) Si stabilizza il valore dell’Rt nazionale che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56, mentre, secondo quanto si apprende, continua are, di 10 punti, l’calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68. I due valori che segnano la replicabilità del contagio e la circolazione del virus, indicatori chiave per le decisioni sulle misure di contenimento, assieme ai valori di occupazione dei reparti ospedalieri, sono ora all’esame della cabina di regia e saranno presentati oggi.

Advertising

Adnkronos : La #quarantena sarà di 7 giorni, anziché di 10, al termine dei quali sarà necessario fare un #tampone molecolare. - Corriere : Sì all’accordo con le farmacie: test rapidi a 8 euro per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni. 15 euro per tutti gli altri - regionetoscana : #coronavirus #covid19 #6agosto La Certificazione verde COVID-19 permette di accedere a eventi, strutture e altri lu… - Agenzia_Italia : L'intelligence Usa è in possesso dei dati del laboratorio di Wuhan - AG_AleGavi : RT @RadioRadioWeb: A confronto i dati di cinque Paesi, tra cui l'Italia: qual è la situazione tra vaccinazioni, contagi e decessi? ? Fabio… -